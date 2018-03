ORDINE AVVOCATI LANCIANO HA UN PRESIDENTE DONNA

LANCIANO. L'avvocato Silvana Vassalli è il primo presidente donna dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, e del reso dei Fori abruzzesi. La sua nomina è avvenuta oggi con il voto unanime degli eletti al consiglio dell'ordine. Per la prima volta anche una donna, l'avvocato Angela Di Cicco, la più votata, con 190 preferenze, è stata scelta a ricoprire il ruolo di segretaria. Tesoriere è stato nominato l'avvocato Ennio Totaro. Vassali, 176 voti, a capo della lista 'Insieme per l'Avvocatura Futurà ha ottenuto la maggioranza di sette consiglieri su nove. Ex sindaco di Casoli, è stata anche rappresentante distrettuale per l'Abruzzo all'Oua (Organismo Unitario Avvocatura).