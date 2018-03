SCRITTA 'VERGOGNATEVI' SU MURO QUESTURA PESCARA

PESCARA. Una scritta "Vergognatevi" é stata lasciata da ignoti sul muro di cinta della Questura di Pescara nei pressi della porta carraia che si trova in via Pesaro. L'episodio si sarebbe verificato fra la serata di ieri e la scorsa notte. Questa mattina gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto un sopralluogo. In mattinata la scritta dovrebbe essere rimossa dagli operai. Sul l'episodio stanno lavorando gli agenti della Digos che nelle prossime ore visione fanno le telecamere esterne della Questura stessa per cercare di risalire agli autori della scritta che potrebbe essere ricollegata anche alle ultime polemiche sui fatti della scuola Diaz di Genova.