INCENDIO DISTRUGGE AUTO A MANOPPELLO, SI SOSPETTA IL DOLO

MANOPPELLO. Potrebbe essere di origine dolosa l'incendio che ha distrutto un'auto, nella notte, in contrada Santa Maria Arabona, a Manoppello (Pescara). A fuoco una Citroen Berlingo di proprieta' del titolare di un ristorante che si trova proprio in contrada Santa Maria Arabona. Il mezzo era parcheggiato davanti al locale. Sono stati i vigili del fuoco di Alanno a domare le fiamme. In base alle prime indiscrezioni sarebbero stati rintracciati dei pezzi di plastica sciolti dal rogo, e non si esclude che potesse trattarsi di un contenitore di benzina, considerato il forte odore che si sentiva vicino all'auto. A lanciare l'allarme una persona che ha notato le fiamme da lontano e pensava si trattasse di un rogo di sterpaglie. Sono intervenuti i carabinieri, che si occupano delle indagini.