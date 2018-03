INCIDENTI STRADALI: FRONTALE NEL PESCARESE, TRE FERITI

CITTA' SANT'ANGELO. Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica sulla strada provinciale della Bonifica Lungofino, nei pressi della rotatoria per Città Sant'Angelo. Due le vetture coinvolte in uno scontro, causato probabilmente dalla pioggia. Per liberare gli occupanti è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Un 39enne è in prognosi riservata all'ospedale di Pescara dove sono state trasportate anche altre due persone, un 27enne che viaggiava sull'altra auto, ferito in modo serio, e una 19enne, meno grave. Contusa una quarta persona. Sul posto la polizia stradale del distaccamento di Penne (Pescara).