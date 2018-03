SCARSA IGIENE E SICUREZZA IN PISCINA TORRE DÉ PASSERI ,CHIUSA

TORRE DE' PASSERI. "Chiusura immediata" della piscina comunale di Torre dé Passeri, dove sono state riscontrate diverse carenze igienico-sanitarie e strutturali, nonché in materia di sicurezza. A disporla è stato il sindaco, Piero Di Giulio, che ha firmato la relativa ordinanza.

Nel corso di un'ispezione effettuata ieri dai Carabinieri del Nas di Pescara, coordinati dal capitano Domenico Candelli, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Popoli (Pescara) e della locale Stazione, è emersa, ad esempio, la presenza di materiale di colorazione scura sulla bordatura delle grate di raccolta delle acque e sulla zona perimetrale alla vasca, di macchie di umidità in diverse zone dello stabile e, più in generale, di sporcizia diffusa. Diverse uscite di sicurezza, inoltre, risultano bloccate. Il sindaco, con l'ordinanza, ha imposto alla società che gestisce l'impianto il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza entro e non oltre dieci giorni.

Solo allora si potrà pensare alla riapertura al pubblico.