PRENDE A MARTELLATE LA MOGLIE, ENTRAMBI IN OSPEDALE A PESCARA

PESCARA. Avrebbe preso a martellate la moglie, a Manoppello, in provincia di Pescara, e poi, una volta arrivato in ospedale, avrebbe ammesso tutto. E' accaduto nel pomeriggio a Pescara. Nel nosocomio sono arrivati un uomo e una donna sulla cinquantina e lui avrebbe riferito di aver colpito la moglie, che e' stata sottoposta alle cure dei medici per suturare le ferite, pare alla testa, mentre l'uomo e' stato ricoverato nel reparto di psichiatria. Per capire cosa sia accaduto tra i due e appurare le cause stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Popoli.