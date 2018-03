COPPA ACERBO, SABATO PARTONO LE RIPRESE DEL DOCUMENTARIO

DOCUMENTARIO. PESCARA. E’ stato presentato alla stampa il documentario "La Coppa Acerbo. Uomini, motori, modernità” del regista Leonardo Araneo realizzato da The Talking Tree e la Fondazione PescarAbruzzo in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica per l'Abruzzo i Comune di Pescara, Cappelle sul Tavo, Spoltore e Montesilvano, l'Associazione Prima Pescara, la Provincia di Pescara e la Regione Abruzzo.

Programma fitto di iniziative allora per l'evento di inizio riprese previsto per il prossimo sabato 18 aprile. A Pescara, a partire dalle 14:00 sfileranno le auto d’epoca effettuando brevi soste nei punti principali del “fu” tracciato. Il corteo delle auto d'epoca seguirà poi a Cappelle sul Tavo e proseguirà fino a Spoltore (p.zza D’Albenzio) dove dalle 21 verranno proiettati filmati storici di repertorio (Istituto Luce) relativi alla Coppa Acerbo. Sia a Cappelle sul Tavo che a Spoltore sara’ presente una postazione video, dove chiunque abbia degli aneddoti o dei ricordi da raccontare potra’ farlo davanti ad una telecamera. Tutti i materiali raccolti entreranno a far parte dell’archivio video della Soprintendenza Archivistica per l’Abruzzo.

Contemporaneamente saranno inaugurate la Mostra-esibizione disegni su episodi ed eventi storici del Circuito dell’artista Antes (Cappelle sul Tavo) e la Mostra storico-documentaria “La Coppa Acerbo: motori, consenso e modernita’” (Spoltore).

E’ confermata la partecipazione del giornalista Richard Williams ex capo redattore sportivo del quotidiano britannico The Guardian, autore di numerosi volumi sulla Formula Uno tra i quali “The Last Road Race. The 1957 Pescara Gran Prix” pubblicato in italiano nel 2012 nella Collana Orizzonti della Fondazione PescarAbruzzo.