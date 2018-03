COMUNE VASTO: LAPENNA, 370MILA EURO PER SICUREZZA LOGGIA AMBLING

VASTO. «Un altro importante passo per la messa in sicurezza del nostro territorio e per la tutela del patrimonio artistico e culturale cittadino».

Lo dichiara in una nota il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, in merito al contributo di 370 mila euro ottenuto dalla Regione Abruzzo per la messa in sicurezza della panoramica Loggia Amblingh lungo il costone orinetale della cittadina vastese.

«Ringrazio il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, per aver dato seguito agli impegni presi per la tutela del nostro territorio e per la velocita' di risposta alle richieste a lui rivolte. Ho convocato il settore lavori pubblici del Comune per approvare da subito il progetto definitivo e dare inizio ai lavori. Il dissesto idrogeologico e' una mia priorita' amministrativa e questo finanziamento e' un ulteriore tassello per la difesa e la tutela del nostro territorio», conclude nella nota il sindaco Lapenna.