VIOLENZA SESSUALE: EX INSEGNANTE CONDANNATO AD AVEZZANO

AVEZZANO. Un ex insegnante, L.S. di Avezzano, di 70 anni, è stato condannato dai giudici del tribunale di Avezzano ad una pena, sospesa, di 1 anno e 6 mesi di reclusione, all'interdizione dai pubblici uffici per un anno e al risarcimento di cinquemila euro, con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna di venticinque anni. I fatti risalgono al 2011 quando l'uomo recatosi nel negozio, dove lavorava la donna, per tagliarsi i capelli, l'ha palpeggiata nelle parti intime. La donna ha denunciato il fatto alla Polizia che intervenuta il giorno successivo fermando l'uomo che si trovava in compagnia della donna che era stata precedentemente istruita dagli agenti.