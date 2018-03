CADE DA 4 METRI, GRAVE TECNICO AQUILANO

L’AQUILA. I carabinieri della Compagnia di Sulmona, stanno svolgendo delle indagini per capire la dinamica di un grave infortunio sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio di ieri nel Comune di Fagnano, nella Valle Subequana.

Secondo quanto e' stato possibile appurare fino in questo momento, un anziano geometra che risiede nel popoloso Comune aquilano di San Demetrio ne' Vestini, sarebbe caduto da un'altezza di 4 metri circa, mentre stava effettuando un sopralluogo su una rimessa agricola, danneggiata a seguito del terremoto di sei anni fa. Sul posto e' intervenuto il personale medico del 118 in eliambulanza. Il ferito e' stato trasferito all'ospedale dell'Aquila. Le sue condizioni sono gravi.