DROGA. 39ENNE TROVATO MORTO IN CANNETO LUNGO FIUME TRONTO

MARTINSICURO. Il cadavere di un uomo è stato trovato nel primo pomeriggio a Martinsicuro, lungo il greto del fiume Tronto seminascosto in un canneto. Secondo quanto accertato dai carabinieri che sono intervenuti sul posto assieme al personale del 118, si tratterebbe di un 39enne disoccupato di Monteprandone (Ascoli Piceno). La morte - secondo le prime informazioni - sarebbe stata causata da una dose eccessiva o tagliata male di stupefacente. Tutto l'occorrente necessario in questi casi è stato rinvenuto dagli investigatori vicino al cadavere. La vittima non era sola. La persona che era con il 39enne - si è appreso - ha avvertito i soccorsi. Sono in corso indagini per individuare chi abbia fornito eventualmente la dose fatale. La salma è a disposizione dell' autorità giudiziaria.