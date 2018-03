AVEZZANO, CESSA VINCOLO USO CIVICO PER 225 ABITAZIONI

AVEZZANO. 225 abitazioni di Avezzano realizzate, nel corso degli anni passati, su terreni gravati da vincolo di uso civico, sono state regolarizzate con una procedura di sclassificazione.

Lo ha reso noto l'assessore al patrimonio e all'urbanistica del comune, Luca Angelini, nel corso di una conferenza stampa. L'assessore ha spiegato che il consiglio comunale, all'unanimità, ha approvato una delibera che toglie il vincolo dell'uso civico sui terreni delle abitazioni legittimando il pieno utilizzo degli immobili.

«Questo provvedimento - ha dichiarato Angelini - restituirà il sorriso ai componenti di 225 famiglie che non potevano disporre liberamente degli immobili che avevano acquistato in buona fede».

Oltre alle abitazioni private, peraltro, su tali terreni erano stati realizzati immobili di proprietà del comune, come gli uffici dell'anagrafe di via America e le scuole elementari di Cese e San Pelino.