UCCISO DA COLPO ARMA DA FUOCO, SI SOSPETTA IL SUICIDIO

CRONACA. NOTARESCO. Il corpo senza vita di un 61enne e' stato trovato all'interno di un Fiat Fiorino sulla strada che Cologna Paese porta in direzione Grasciano di Notaresco. Il cadavere aveva un colpo di arma da fuoco al petto per cui non si esclude che si possa trattare di un suicidio. L'allarme è scattato stamattina poco dopo le 7. Sul posto i carabinieri di Gulianova. La vittima si chiamava Pasqualino Ruggieri.