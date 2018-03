APPROVATA PER LA CASA DI RIPOSO SANT’ONOFRIO

VASTO. Approvata oggi dal consiglio regionale la risoluzione a firma di Pietro Smargiassi (M5S) per evitare la chiusura della Casa di riposo Sant'Onofrio. L’edificio oltre ad avere un’importante funzione sociale, poiché ospita pazienti che vivono li da oltre 30 anni, è un edificio che rientra nel patrimonio artistico e storico della Città. «Dopo un sopralluogo effettuato da me e dal Senatore Castaldi», commenta il consigliere penta stellato, «ci siamo impegnati a trovare una soluzione per gli ospiti della struttura e per il patrimonio cittadino».