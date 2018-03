ESENZIONE PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZI VOLONTARIATO, APPROVATA RISOLUZIONE

POLITICA. ABRUZZO. Il Consiglio regionale ha approvato questa mattina una risoluzione che impegna il presidente della giunta a chiedere al Governo nazionale di ottenere il ripristino dell’esenzione dal pagamento el pedaggio autostradale (come avveniva fino allo scorso 31 dicembre) per i mezzi delle organizzazioni di volontariato. Il Consiglio ha chiesto al Presidente e alla Giunta anche di attivarsi, presso il Presidente del Consiglio dei Ministri, per scongiurare la soppressione del Corpo Forestale dello Stato, che al contrario dovrebbe essere potenziato. Un altro documento è sulla Casa di riposo Sant’Onofrio di Vasto, ospitata in un edificio del Quattrocento. Viene chiesto alla Regione di verificare la disponibilità di fondi per consentire gli urgenti lavori di adeguamento della struttura, così da scongiurarne la chiusura e il trasferimento degli anziani ospiti.