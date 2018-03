TORDINO. AFFIDATI I LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL TRATTO MOLINO SAN NICOLA

TERAMO. Sono stati affidati alla ditta Restaura srl i lavori per la sistemazione idraulica del fiume Tordino nel territorio di Bellante, località Molino San Nicola: un intervento complessivo da 619 mila euro con lavori di cantiere per 457 mila euro. Proprio in quel tratto, nel 2013, in seguito all’ennesimo episodio di piogge torrenziali si rischio’ l’esondazione con una profonda erosione della sponda sinistra del fiume Tordino tanto che fu necessario il monitoraggio della Protezione Civile. L’intervento prevede opere di ingegneria naturalistica con la realizzazione di gabbionate riempite di pietrame reperite prevalentemente in cantiere; queste verranno posizionate a partire dalla sponda sinistra del Torrente Ripattoni e proseguiranno lungo la sponda sinistra del Tordino.