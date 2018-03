RIFONDAZIONE COMUNISTA NON PARTECIPERÀ ALLE ELEZIONI PROVINCIALI

ABRUZZO. «Non abbiamo preso parte al confronto richiesto dal Partito Democratico non perché, come ha sostenuto qualcuno, abbiamo “snobbato” il tavolo, ma perché non riteniamo di dover assecondare la controriforma Delrio voluta da Renzi», lo chiarisce una nota di Rifondazione Comunista de L’Aquila.

«Come risposta demagogica alla giusta indignazione per il malaffare della casta politica prodotta da centrodestra e centrosinistra, il governo Renzi ha di fatto abolito solo la possibilità di espressione democratica del voto dei cittadini», prosegue la nota, «lasciando intatte le strutture politiche come dei “consigli di amministrazione” nominati dai partiti senza la possibilità di decisione da parte degli elettori, organismi che riprodurranno gli assetti politici territoriali rafforzando ulteriormente il potere dei partiti maggiori. Non intendiamo dunque prendere parte a questa spartizione di posti, i nostri consiglieri non parteciperanno alle votazioni e ci impegneremo in una campagna di denuncia della riforma antidemocratica Delrio, di cui il PD dovrà invece assumersi la responsabilità di fronte ai cittadini e alle cittadine del territorio provinciale».