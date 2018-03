CAMERA COMMERCIO CHIETI: ROBERTO DI VINCENZO NUOVO PRESIDENTE

CHIETI. Roberto Di Vincenzo, 61 anni, è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Chieti. Le elezioni si sono svolte questa mattina nella sede storica dell'ente camerale teatino: Di Vincenzo ha ottenuto 26 voti su 28 votanti, una scheda bianca e una nulla. Subito dopo la sua elezione, il neopresidente ha preso la parola e si è detto molto emozionato in particolare nel ricordare suo padre Dino, imprenditore scomparso, che era stato anch'egli alla guida dell'Ente. Fra i temi principali indicati da Di Vincenzo quello della fusione con la Camera di Commercio di Pescara «fusione che non deve essere fra soggetti più forti e soggetti più deboli ma una fusione fra progetti». Gli altri due temi importanti sono quelli legati al progetto della costa dei Trabocchi «un progetto di grande valore nel quale mi impegnerò personalmente grazie anche alla mia esperienza nel campo del turismo» e la realizzazione del campus automotive, che Di Vincenzo ha definito «un tema complesso fondamentale in termini di occupazione e di innovazione».

Il neo presidente ha anche ricordato l'attuale consistenza dell'ente camerale teatino forte di oltre 45.720 mila imprese che rappresentano il 30,8% delle imprese abruzzesi.