PENNA SANT’ANDREA: FONDI PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO

PENNA SANT’ANDREA. Ammontano a 515.127 euro i fondi assegnati al Comune di Penna Sant’Andrea dalla delibera Cipe relativa all’operazione “Cantieri in Comune”, a valere sul Decreto “Sblocca Italia”, riguardante opere incompiute dei Comuni segnalate dai sindaci alla Presidenza del Consiglio.Il Comune di Penna Sant’Andrea è uno dei due soli comuni in provincia di Teramo - 2 su 137 totali in Italia, di cui 7 in Abruzzo - risultati assegnatari di risorse che, in questo caso, saranno impiegate per riqualificare il centro sportivo sito nella frazione Val Vomano. In particolare, i lavori di riqualificazione riguarderanno: la copertura del campo e la sua messa in sicurezza; il rifacimento della pavimentazione del campo da tennis; l’adeguamento degli spogliatoi; la sistemazione dell’area parcheggio ed il percorso pedonale. Altri lavori, fondamentali, riguarderanno la rete di smaltimento delle acque meteoriche ed il necessario completamento della rete fognaria.