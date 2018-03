L'URNA DI SAN GABRIELE IN PELLEGRINAGGIO A TERAMO E ATRI

PESCARA. Da giovedì 16 a sabato 18 aprile l'urna contenente le spoglie mortali di San Gabriele dell'Addolorata compirà un pellegrinaggio a Teramo e Atri, visitando le parrocchie dedicate al Santo nelle due città. Il programma del pellegrinaggio prevede l'arrivo dell'urna del Santo - proveniente dal Santuario - giovedì 16 aprile alle 17.30 nella parrocchia di San Gabriele a Colleparco di Teramo. Qui, dopo l'accoglienza ufficiale, il vescovo di Teramo-Atri monsignor Michele Seccia celebrerà la santa messa cui seguirà una veglia di preghiera, guidata da monsignor Paolo Lojudice, vescovo ausiliare di Roma. Venerdì 17 aprile l'urna sosterà in parrocchia fino alle ore 16, quando partirà alla volta di Atri con sosta nella parrocchia di San Gabriele, in viale Risorgimento. Qui arriverà alle 17, accolta da autorità civili e religiose. Seguirà la celebrazione eucaristica. Nella giornata di sabato 18 aprile si susseguiranno vari momenti di preghiera per bambini, ragazzi, malati, famiglie. In serata, alle 17.30, il vescovo Seccia presiederà una solenne celebrazione eucaristica. Quindi l'urna, dopo una fermata presso l'ospedale cittadino, ripartirà per il suo santuario, dove arriverà dopo una sosta nella parrocchia di Villa Petto, sempre in provincia di Teramo.