AUTO INCENDIATA A TORRE DÉ PASSERI, INDAGINI CARABINIERI

TORRE DE' PASSERI. Indagini dei carabinieri della Compagnia di Popoli, coordinati dal capitano Antonio Di Cristofaro, sull'incendio che nelle prime ore di stamani ha completamente distrutto in viale D'Annunzio, a Torre dé Passeri, una Citroen C1 di proprietà di una giovane residente in paese. Le fiamme, che sono state spente dai vigili del fuoco del Distaccamento di Alanno, sono partite dalla parte anteriore dell'auto, ma per le modalità i carabinieri non escludono la natura dolosa.