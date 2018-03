SCUOLE. A ROCCARASO 1 MLN DI EURO

ROCCARASO. Dopo il finanziamento del progetto di completamento del parcheggio interrato di piazza Leone, un’altra opera pubblica strategica di Roccaraso trova il sostegno del Governo centrale. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha dato il via libera ad un finanziamento di 1.021.194 euro per il completamento e l’adeguamento sismico del complesso scolastico comunale (materna, elementare e media) del centro turistico montano.

Nell’ultima riunione del 10 aprile scorso, il Cipe ha infatti assegnato 198,6 milioni di euro per il completamento delle opere segnalate dai sindaci alla Presidenza del Consiglio in risposta all’invito del presidente Renzi del 2 giugno dello scorso anno.