EMIDIO PRIMAVERA NUOVO DIRETTORE DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE REGIONEABRUZZO

ABRUZZO. Emidio Primavera è il nuovo Direttore del Dipartimento Opere pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali della Regione Abruzzo. Lo ha deciso la Giunta regionale nella seduta di sabato scorso. Primavera subentra a Vittorio Di Biase, dimessosi il 27 marzo scorso per motivi familiari.

Ingegnere civile, 46 anni, il neo-direttore ha ricoperto dal 2009 ad oggi l’incarico di Dirigente del Genio civile di Pescara. Ha acquisito elevata esperienza e notevole competenza nei settori appalto e gestione delle opere pubbliche; gestione del demanio idrico e fluviale; gestione delle procedure ambientali e paesaggistiche; pianificazione e programmazione in materia di difesa del suolo; normativa e giurisprudenza in materia di acque pubbliche. In passato è stato Dirigente dei servizi Sicurezza idraulica, Gestione delle acque e Opere idrauliche e gestione dei fiumi.