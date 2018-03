AGRICOLTURA. TORNA BOLLETTINO SU DIFESA COLTIVAZIONI

ABRUZZO. Da domani, martedì 14, sarà di nuovo disponibile sul portale della Regione Abruzzo, il "Bollettino settimanale di difesa integrata delle coltivazioni regionali". Questo utilissimo documento prodotto dai tecnici della Regione permetterà agli agricoltori abruzzesi di conoscere con aggiornamenti regolari informazioni fondamentali per la loro attività: in particolare verranno fornite indicazioni su come riconoscere e contrastare le avversità che potrebbero colpire le più diffuse coltivazioni regionali, sulle future condizioni meteorologiche e comunicazioni di carattere generale di interesse collettivo per informare al meglio gli addetti del settore.