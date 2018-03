CARABINIERI SVENTANO COLPO UFFICIO POSTALE NEL TERAMANO

SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA. I carabinieri hanno sventato una probabile rapina ai danni dell'ufficio postale di Paolantonio di S.Egidio alla Vibrata grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che avevano notato due persone che si aggiravano con fare sospetto dinanzi all'ufficio. Dopo la telefonata alla centrale del 112, personale dell'Arma si è avvicinato all'ufficio pubblico e ha seguito per un po' i movimenti di due giovani pugliesi originari di San Severo e poi ha deciso di procedere con l'identificazione. I due avevano indosso guanti di quelli utilizzati per non lasciare impronte e uno dei due in particolare aveva in tasca un taglierino: che fossero lì pronti per una rapina all'ufficio postale è una ipotesi altamente probabile. Condotti in caserma per le formalità di rito, uno è stato denunciato per possesso di oggetto atto ad offendere, mentre per entrambi è stata proposta l'emissione di un foglio di via obbligatorio.