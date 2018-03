PREMIO NAZIONALE GIORNALISTICO“ILARIA RAMBALDI”: VINCONO DI NICOLA E MUSOLINO

LANCIANO. E' andato al giornalista Primo Di Nicola de “L'Espresso” e “Il fatto quotidiano” il premio alla carriera “Ilaria Rambaldi” che viene assegnato per il giornalismo d'inchiesta. “Per la propria attività svolta anche durante il terremoto del 6 aprile 2009 a L'Aquila”, spiega Maria Grazia Piccinini, presidente della Onlus 'Ilaria Rambaldi'. A Di Nicola, che vive a Roma ma che è originario di Castellafiume (Aq), è stata consegnata “La farfalla dipinta”, trofeo disegnato da Davide Pecoraro. Per la sezione video, tv e web, è stato invece premiato, per le proprie inchieste, Lucio Musolino, de “Il fatto quotidiano”, giornalista sotto scorta, che da anni combatte contro la 'ndrangheta e gli scempi portati avanti, anche a livello ambientale, in Calabria.