TORTORETO. APPARTAMENTO TRASFORMATO IN SERRA

TORTORETO. Scoperto dai Carabinieri di Alba Adriatica un appartamento trasformato in serra per coltivare sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica hanno tratto in arresto a Tortoreto per coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti F.P. 46enne, rappresentante, residente a Campli.

In particolare i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Alba Adriatica, al termine di un'articolata attività investigativa finalizzata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno focalizzato l’attenzione sul conto del citato 46enne, ritenuto responsabile di coltivare, presumibilmente, per poi spacciarla ai tossicodipendenti locali, sostanze stupefacenti.

La conferma i militari l’hanno avuta ieri pomeriggio quando a seguito di un servizio di osservazione hanno scoperto che l’uomo aveva trasformato un’abitazione, che aveva in uso a Tortoreto, in una serra attrezzata per coltivare piante di Marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare 110 piante di marijuana, quasi pronte per essere tagliate ed essiccate, e 250 grammi di analoga sostanza già essiccata.

Le piante sono state estirpate e sottoposte a sequestro, unitamente a tutto lo stupefacente sequestrato e al materiale adoperato per coltivare “la serra”.

L’uomo condotto in caserma, dopo le formalità di rito, è stato tratto in arresto per il reato sopraindicato e associato alla Casa Circondariale di Teramo.