DAL GRAN SASSO ALLA MAJELLA, PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

AMBIENTE. BUSSI. Valorizzare a promuovere l’offerta turistica di uno degli angoli più suggestivi, dal punto di vista ambientale e naturalistico, del nostro territorio: è l’iniziativa promossa dal Centro di educazione ambientale “Il Bosso” di Bussi sul Tirino che martedì 14 aprile, a partire dalle ore 10,00, negli spazi del Centro Visite Fiume Tirino in Via Gramsci a Bussi, presenterà due progetti di valorizzazione e promozione turistica per la stagione 2015. Il primo, ideato dai centri di educazione ambientale Il Bosso e Majambiente, è dedicato alle molteplici esperienze turistiche, ricreative e naturalistiche offerte dal Gran Sasso e la Majella, tra le valli del Tirino e dell’Orfento. Il secondo vede l’impegno di 20 operatori turistici della Valle del Tirino, unitisi per offrire ai turisti un’accoglienza qualificata e innovativa nel cuore dell’Abruzzo.