MEMORIAL CORNACCHIA, OGGI DOPPIO EVENTO IN COMUNE E ALLO STADIO

SPORT. PESCARA. Si terrà oggi il Memorial Cornacchia. Si comincerà alle ore 10 presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara con il convegno dal titolo “La tecnica giusta nelle corse ad ostacoli veloci: 110 e 100 HS”. La giornata procederà con un secondo momento alle ore 15 con le prove pratiche di atletica presso lo Stadio Cornacchia. Diversi i relatori del convegno di domani mattina: Roberto Bedini della Libertas di Livorno, Salvatore Morale della Liberas di Bergamo, Giorgio Mazza della Libertas di Venezia, Elio Locatelli ex commissario tecnico Fidal e consulente tecnico Coni, Augusto D’Agostino ex commissario tecnico Fidal e Daniele Fontecchio ex azzurro 110 HS.

«Faremo tre eventi in uno per ricordare il nome di un atleta di cui andiamo fieri – ha spiegato Alfredo Pellecchia presidente Libertas Abruzzo –Il professor Bedini ha compiuto uno studio per l’apprendimento della corsa ad ostacoli le cui applicazioni verranno presentate in questa occasione. Pescara come scelta non è casuale, perché sede di atleti eccellenti. Saranno infatti con noi sia giovani talenti che vecchie glorie. Stiamo poi collaborando a livello regionale per comprendere e prevenire l’abbandono dello sport in età precoce, tematiche a cui dedicheremo a ottobre una serie di iniziative. Per tenere alta la storia che abbiamo e creargli anche un futuro abbiamo organizzato un circuito che si chiama Corrilabruzzo che ha anche una manifestazione notturna che è arrivata a 2.500 iscritti segno di una nuova primavera dell’atletica regionale».