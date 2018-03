PROTEZIONE CIVILE REGIONALE INCONTRA I CITTADINI SABATO 18 APRILE A PESCARA

CRONACA. PESCARA. Oltre quattromila volontari, 220 associazioni iscritte di cui 160 convenzionate e distribuite in 100 Comuni, più di 200 mezzi: sono i numeri della Protezione civile regionale, che si presenterà al pubblico sabato 18 aprile alle ore 10 a Pescara nella prima edizione della manifestazione intitolata “I migliori di tutti noi - Giornata regionale del volontariato di Protezione civile”. Ospite d’onore sarà il nuovo Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, nominato lo scorso 3 aprile. Il programma prevede, alle ore 10 in corso Umberto, il saluto alle organizzazioni di volontariato e la rassegna degli automezzi da parte di Fabrizio Curcio, di D’Alfonso e del sindaco di Pescara Marco Alessandrini. I mezzi verranno disposti dal piazzale della vecchia stazione lungo tutto corso Umberto. Alle 10,30 in piazza Salotto esecuzione dell’inno nazionale, suonato dalla fanfara della sezione regionale d’Abruzzo degli alpini. Alle ore 12 esercitazione dei volontari di Protezione civile nell’area della spiaggia libera in prossimità della Nave di Cascella e, alle ore 13, consegna delle medaglie di riconoscimento alle organizzazioni di volontariato di Protezione civile convenzionate con la Regione Abruzzo.

