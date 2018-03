POSTA SU FB FOTO E VIDEO OSÉ DELLA EX, TUNISINO A PROCESSO

TERAMO. Mette on line, tramite falsi profili Facebook, foto e video osé della sua ex e finisce a processo per stalking. Protagonista della vicenda un 34 enne tunisino che il prossimo 2 ottobre comparirà davanti al giudice monocratico del Tribunale di Teramo. Secondo l'accusa, titolare del fascicolo il giudice Laura Colica, l'uomo non riuscendo ad accettare la fine della storia d'amore con la ex, un donna separata e molto più grande di lui, per mesi ha cercato invano di convincerla a tornare insieme. Prima minacciandola di raccontare della loro storia all'ex marito e ai suoi genitori, poi arrivando anche a creare due diversi profili Facebook, uno di una persona inesistente, ed uno riferito alla ex, in cui ha inserito foto e video osé dell'amata. Una bravata che ieri gli è costata il rinvio a giudizio.