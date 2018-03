TERREMOTO: PRONTA AUTORIZZAZIONE PER SMALTIMENTO MACERIE

L’AQUILA. E' stata rilasciata questa mattina l'autorizzazione della Regione che permetterà il conferimento e lo smaltimento delle macerie pubbliche e private derivanti dalle demolizioni e dalle ristrutturazioni post sisma nel sito della cava ex Teges di Pontignone. A darne comunicazione l'assessore regionale all'Ambiente Mario Mazzocca.

«Con il provvedimento di oggi - ha detto Mazzocca - verrà dato il via libero all'accordo tra l'Aquilana società multi servizi e gli uffici speciali per la ricostruzione, il che permetterà all'Asm di conferire immediatamente e in maniera diretta le macerie private di tutto il cratere. All'Azienda spetterà anche il compito del ripristino ambientale della cava, il cui progetto è già stato approvato». In merito a presunti disservizi e lungaggini burocratiche che avrebbero determinato nei mesi scorsi il mancato rilascio dell'autorizzazione, l'assessore precisa che «va considerata la situazione reale nella quale opera il Servizio Gestione Rifiuti, depauperato negli anni di personale e professionalità, necessarie a portare avanti i programmi e le attività di un settore cruciale della nostra macchina amministrativa».