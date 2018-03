190ML PER LA PROMOZIONE DELLE AZIENDE VITINICOLE

ABRUZZO. È stato pubblicato sul sito della Regione l'avviso pubblico rivolto alle associazioni di produttori vitivinicoli per la concessioni di contributi necessari alla partecipazione a due grandi eventi: il Vinexpò, in programma a Bordeaux dal 14 al 18 giugno, ed Expò 2015. Il bando rientra nelle "Attività di informazione e promozione" previste dalla Misura 1.3.3 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013. La dotazione finanziaria totale ammonta a 190 mila euro (125 mila per Vinexpò e 65 mila per Expò 2015) e le associazioni di produttori potranno chiedere finanziamenti per il noleggio di aree espositive durante i due eventi, per la promozione e la comunicazione inerente la propria attività.