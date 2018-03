INVESTITO A PESCARA, FERITO 75ENNE

PESCARA. Un uomo di 75 anni è stato investito da un'auto intorno alle 10 in via Punta Penna a Pescara nei pressi delle strisce pedonali. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale dove gli sono state riscontrate ferite varie e la sospetta rottura del femore. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare i primi soccorsi. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Municipale.