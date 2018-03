VASTO. DENUNCIATO “PUSHER” MINORENNE

VASTO. La polizia di Vasto nella serata di ieri ha proceduto al controllo di una vettura nei pressi della zona denominata “167” a Vasto.

A bordo della vettura posteggiata vi erano quattro ragazzi, tra cui un minore.

Uno di loro alla vista della Polizia, poggiava, cercando invano di non farsi notare dagli Agenti, uno “spinello” sul sedile posteriore dell’autovettura.

Gli operatori visto l’atteggiamento sospetto dei giovani decidevano di perquisirli per effettuare un controllo più approfondito.

La perquisizione dava esito positivo per un giovane, risultato poi essere minorenne, trovato in possesso di gr. 28 di hashish e di gr. 2,5 di marijuana, già suddivise in dosi e confezionate con il cellophane, nonché di un bilancino di precisione, che lo stesso aveva accuratamente occultato in un vano portaoggetti della portiera dell’auto, proprio sul lato ove era seduto.

Accartocciate all’interno del suo portafogli venivano rinvenute anche alcune banconote da 10 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.



La sostanza stupefacente, il bilancino di precisione ed il denaro venivano debitamente sequestrate ed il diciassettenne denunciato al Tribunale dei Minori dell’Aquila, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e successivamente riaffidato alla madre esercente la patria potestà.

Il giovane trovato in possesso dello “spinello” è stato segnalato al Prefetto di Chieti come assuntore di sostanza stupefacente.