CADE DA CESTELLO ELEVATORE, CONDIZIONI SERIE

TORTORETO. Incidente sul lavoro per un elettricista impegnato in alcuni lavori all'interno dell'azienda di infissi Faraone in contrada Salinello a Tortoreto (Teramo). C.P., 41 anni di Silvi, era impegnato nei lavori di manutenzione dell'impianto elettrico sul cestello elevatore quando - secondo una prima ricostruzione - avrebbe aperto erroneamente la barra di sicurezza cadendo poi al suolo da un'altezza di circa due metri. È stato subito soccorso e trasferito in eliambulanza all'ospedale Mazzini di Teramo dove i sanitari lo hanno sottoposto a tutti gli approfondimenti di rito. Le sue condizioni sono serie per alcune fratture, ma non corre pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri.