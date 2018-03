ODONTOIATRIA E ORTODONZIA IN ETÀ PEDIATRICA, A CEPAGATTI DUE GIORNATE IN COMUNE

CEPAGATTI. Due giornate dedicate alla prevenzione in odontoiatria e ortodonzia. Le ha organizzate l'Amministrazione Comunale di Cepagatti, in collaborazione con la Unità Operativa di Otorinolarigoiatria della Asl di Pescara, per domani, venerdì 10 aprile, e lunedì 13 aprile, dalle ore 9.30 alle 11.30, nella sala consiliare del Municipio.

Ai due incontri parteciperanno le classi quarte e quinte delle scuole primarie di Cepagatti. Il programma di domani prevede l'intervento della dottoressa Maria Lucia D'Ancona, dirigente medico ortodontista dell'Unità Operativa di Otorinolarigoiatria di Pescara, mentre il 13 aprile parteciperà il dottor Gianni Di Girolamo, dirigente medico odontoiatra presso l'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria di Pescara.

L'iniziativa è stata promossa dagli Assessorati alla Sanità e alla Pubblica Istruzione del Comune di Cepagatti.