SAN SALVO. COLTELLO IN PUGNO ALBANESI RAPINANO TABLET

SAN SALVO. Puntano un coltello contro un italiano di 41 anni e gli portano via il tablet. Il grave episodio è avvenuto, ieri pomeriggio, in un bar del centro storico di San Salvo (CH). I Carabinieri della locale Stazione, intervenuti tempestivamente sul luogo, al termine di una battuta nella zona sono riusciti a rintracciare i tre malviventi, tutti cittadini albanesi noti alle forze dell’ordine. In manette sono finiti ARVID SPAHIJA di 24 anni, Eriger BUSHI di 35 anni ed un terzo complice di soli 16 anni. I primi due sono stati associati alla casa circondariale di Vasto mentre il minorenne è stato accompagnato presso un istituto minorile della zona. La vittima, subito dopo il fatto, ha chiamato il 112. Agli uomini dell’Arma ha raccontato di essere stato avvicinato dai tre malviventi mentre si trovava nell’esercizio commerciale. Sotto la minaccia di un coltello, i tre rapinatori pretendevano da lui il denaro in suo possesso ma, resisi conto che non ne aveva, gli hanno intimato di consegnare il tablet, del valore di circa 350 euro. Subito dopo sono fuggiti a piedi e la vittima ha potuto avvertire il 112. Grazie alle indicazioni fornite dal 41enne e alla collaborazione di alcuni testimoni i Carabinieri della Stazione di San Salvo, in breve tempo, sono riusciti ad organizzare una battuta nella zona riuscendo a rintracciare i tre rapinatori non molto distante dal bar. Gli albanesi, che si stavano dileguando a piedi, alla vista dei militari si sono separati cercando di far perdere le proprie tracce ma, alla fine, sono stati tutti e tre bloccati e tratti in arresto. La refurtiva e il coltello sono stati recuperati e posti sotto sequestro. I tre dovranno ora rispondere del reato di rapina.