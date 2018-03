AVEZZANO. AUTO FINISCE IN FOSSATO, GRAVE 32ENNE

AVEZZANO. Un uomo di Collelongo (L'Aquila), T.A. di 32 anni, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Avezzano per i traumi riportati in un incidente stradale avvenuto, questa mattina verso le 5, sulla strada provinciale Trasacco-Collelongo. Per cause in corso di accertamento, l'auto sulla quale viaggiava, una Peugeot 205 bianca, ha prima invaso la corsia opposta e poi ha sfondato il guardrail finendo in un fossato sottostante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Avezzano, i vigili del fuoco del fuoco e un'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo in ospedale.