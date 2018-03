EDILIZIA: MARCO SCIARRA NUOVO PRESIDENTE ANCE PESCARA

PESCARA. E' Marco Sciarra, amministratore unico dell'azienda Sciarra Costruzioni Srl, il nuovo presidente dell'Associazione Costruttori Edili di Pescara (Ance), eletto per acclamazione all'unanimita', successore di Giuseppe Girolimetti. A lui - osserva una nota dell'Ance - il compito di guidare l'Associazione in un contesto socio economico difficile, dove solo con il contributo di tutti gli imprenditori si potranno trovare soluzioni efficaci per i molti problemi del settore. L'assemblea dei soci ha rinnovato anche le cariche associative. Il presidente di Confindustria Chieti Pescara Gennaro Zecca ha dato il benvenuto ai soci dell'Ance augurando buon lavoro al futuro presidente e dichiarandosi affianco delle aziende del settore per supportare le concrete richieste di assistenza e di intervento anche presso le istituzioni pubbliche. In particolare ricorda che Confindustria Chieti Pescara ha attivato la casella di posta semplificazione@confindustriachpe.it per raccogliere dagli imprenditori le segnalazioni di casi di difficolta' incontrati nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il presidente uscente Giuseppe Girolimetti ha salutato i colleghi a conclusione del suo doppio mandato, periodo che ha visto anni via via sempre piu' duri di incalzante crisi, segnati dalle difficolta' del settore pubblico e dai mancati pagamenti da parte della pubblica amministrazione.