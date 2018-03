FURGONE A FUOCO A MARTINSICURO, POSSIBILE MATRICE DOLOSA

MARTINSICURO. Furgone a fuoco, la scorsa notte, a Villa Rosa di Martinsicuro, in via Basso nei pressi del centro commerciale La Torre. Il mezzo di proprieta' di un commerciante si e' incendiato e non si esclude la pista dolosa. Il rogo e' divampato intorno all'1,20 quando qualcuno si e' accorto del furgone che stava prendendo fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Nereto. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno ascoltato anche il commerciante per capire la possibile matrice dolosa.