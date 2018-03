SANITA': VISITE GRATIS PER DIAGNOSI TUMORI CAVO ORALE

SALUTE. TERAMO. Nella mattinata di venerdi' 10 presso gli ambulatori dell'Otorinolaringoiatria dell'ospedale di Teramo, diretti da Pietro Romualdi, visite gratuite, e senza appuntamento, per la diagnosi precoce dei tumori del cavo orale. E' questo, infatti, il tema della prima "Giornata nazionale della prevenzione otorinolaringoiatrica", organizzata da Aooi (Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani). I tumori del cavo orale sono molto diffusi, con 12 nuovi casi all'anno ogni 100.000 abitanti e un picco massimo di incidenza intorno ai 50/60 anni di eta'. Fumo, alcool, cattiva igiene orale, protesi dentarie traumatizzanti e virus del papilloma, ma anche una dieta povera di frutta e verdura: sono tante le cause che possono provocare l'insorgenza di questo genere di tumori, ma la prevenzione puo' essere un'ottima alleata. Una diagnosi precoce, attraverso metodiche semplici e non invasive, consente interventi conservativi e meno invalidanti, oltre a ridurre i costi di terapie e riabilitazione. Senza impegnativa e senza prenotazione, dunque - fa sapere la direzione generale della Asl - il 10 aprile, a partire dalle ore 10:30 alle 13:00, presso gli ambulatori dell'Unita' Operativa di Otorinolaringoiatria dell'ospedale di Teramo (al primo piano del secondo lotto), i cittadini potranno sottoporsi allo screening gratuito e potranno chiedere tutte le informazioni ai medici in tema di prevenzione e di diagnosi precoce del tumore. Inoltre, se lo screening dovesse dare esito positivo, i pazienti avranno immediato accesso ad una visita di approfondimento.