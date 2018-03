PESCARA, MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ECCO COSA CAMBIA.

POLITICA. PESCARA. Il Consiglio comunale ha approvato la modifica al Regolamento che disciplina l’andamento dei lavori dell’Aula. Si tratta di una modifica importante che va a supplire ad alcune carenze e contraddizioni del Regolamento. Per quanto attiene alle proposte di delibera presentate direttamente dai Consiglieri comunali: è stato accorciato a 30 giorni dalla presentazione il termine per la Giunta e i dirigenti per esprimere i propri pareri. Per quanto riguarda invece i sub emendamenti è stata garantita la possibilità di presentarne uno per ciascun consigliere fino al termine della discussione degli emendamenti, precisando però che verranno discussi congiuntamente. si limitano I tempi degli interventi in modo da dare alle sedute un'impronta più operativa. Articolo 22 nei commi 5/6/7 del Regolamento del Consiglio Comunale.«Siamo convinti che in aula vada modificato il modo di fare politica – commenta la presidente della Commissione Statuto Simona Di Carlo - ed è per questo che siamo giunti alla necessità di ripensare il Regolamento del Consiglio comunale per restituire all'aula dignità e per far diventare i Consigli comunali dei momenti costruttivi di vero confronto e dibattito politico che siano di qualità e rispettosi del mandato politico che ci è stato conferito e non dei luoghi in cui si svolgono gare di resistenza fisica a carico dei cittadini. La modifica voluta dalla maggioranza, inerente il diritto di iniziativa dei consiglieri comunali garantisce oggi al Regolamento stesso una maggiore efficacia e più efficienza al dibattito politico. Un plauso anche alla minoranza che ha reso possibile tale modifica all'unanimità dei voti».