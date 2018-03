ALLARME BOMBA IN FILIALE BANCA TERAMO, EVACUATE PALAZZINE

TERAMO. Agenti della squadra volante e della Digos della polizia di Teramo hanno fatto evacuare oggi pomeriggio la filiale della Banca di credito cooperativo di Teramo in via Savini e due palazzine attigue, dopo una telefonata anonima giunta alla stessa filiale che annunciava la presenza di un ordigno esplosivo nei locali. Con l'intervento dei vigili del fuoco, carabinieri e vigili urbani mezzo quartiere del Carmine è stato isolato e interdetto alla circolazione delle auto e dei pedoni. Per motivi di sicurezza, fino all'accertamento della reale consistenza della minaccia anonima, i residenti nel palazzo al cui pianterreno si trova l'istituto di credito, sono stati fatti allontanare così come i cinque dipendenti della filiale. L'emergenza si è protratta per un'ora fino alle 16, quando l'ispezione condotta dal personale della Digos ha accertato la non veridicità della minaccia.