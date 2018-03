PENSIONATO MUORE FERITO DALLA MOTOZZAPPA A ROCCASCALEGNA

LANCIANO. Incidente agricolo mortale a Roccascalegna, in provincia di Chieti. La vittima è un pensionato Antonio Teti, 77 anni, rimasto impigliato in una motozappa mentre stava lavorando un terreno di sua proprietà, in località Colle Viscardi. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13. L'allarme è stato dati dai famigliari dell'uomo. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco di Casoli e il 118 che ha allertato l'elisoccorso giunto da Pescara in pochi minuti.(