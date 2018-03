GENITORI SUL PALCO: AD ORTONA GLI SVITATI E LO SPECCHIO MAGICO

ORTONA. Dilettanti, amanti del teatro e genitori sul palco per passione.

Lo spettacolo intitolato “Gli svitati e lo specchio magico” si terrà il 10 e 11 Aprile alle ore 21:00 al teatro Tosti di Ortona.

La Compagnia degli Svitati è nata tre anni fa grazie ad una iniziativa scolastica volta a coinvolgere ed aggregare i genitori degli alunni. Il progetto, forse unico nella sua ideazione, era stato pensato per creare affiatamento, oltre che tra gli scolari, anche tra i genitori. Dal gruppo è nata una vera e propria compagnia di amanti del teatro: “Gli Svitati” che quest'anno, per il terzo anno di seguito, si presenta al suo appuntamento con una esilarante e brillante commedia da gustare per tuta la famiglia.