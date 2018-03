CALCIO: BOTTIGLIA INFRANGE VETRO BUS BRESCIA IN SOSTA A PESCARA

PESCARA. Questa notte, poco prima delle 4, a Pescara, i carabinieri della Compagnia, coordinati dal comandante Claudio Scarponi, sono intervenuti a seguito di un atto vandalico consumato contro il pullman del Brescia, in citta' per la partita di stasera allo stadio Adriatico. Il mezzo, parcheggiato sotto un hotel del centro, e' stato colpito dal lancio di una bottiglia di birra che ha centrato, mandandolo in frantumi, un finestrino laterale del veicolo. Sono in corso le indagini dei militari per dare un nome ed un volto agli autori del brutto gesto.