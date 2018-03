SAN GIOVANNI TEATINO: 680 MILA EURO PER RIQUALIFICARE VIA ROMA

CHIETI. Nuovi marciapiedi, pista ciclabile, posti auto e potenziamento della canalizzazione delle acque bianche: sono questi gli interventi più importanti per la riqualificazione di via Roma, in pieno centro a San Giovanni Teatino. I lavori sono finanziati con 680.000 euro. Per realizzare le opere sono previste l'istruttoria da parte degli uffici tecnici comunali, l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale e l'avvio della gara di appalto: l'inizio dei lavori è previsto entro l'estate.

«La programmazione - si legge in una nota del Comune - è frutto di un confronto aperto e costruttivo con i cittadini che ha avuto luogo nei mesi scorsi e tutti i suggerimenti sono stati presi in considerazione dal progetto presentato, nella giornata di ieri, presso gli uffici tecnici comunali, dall'ingegnere Giovanni Leve e dall'architetto Luigi Febo. L'importo che verrà inserito a base di gara sarà di 525.205,72 su un totale di intervento di 680.000 euro, gli eventuali ribassi verranno utilizzati per il prolungamento dei lavori sulla stessa via».