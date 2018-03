SASSO CONTRO UN TRENO REGIONALE NEL PESCARESE, VIAGGIATORE ILLESO

PESCARA. Anche ieri, come nelle ultime settimane, e' stato lanciato un sasso contro un treno in corsa, in provincia di Pescara. E' accaduto alle 18.05 nei pressi di Piano d'Orta. Il regionale proveniente da Roma, arrivato a Pescara alle 18.47, e' stato raggiunto da un sanpietrino che ha raggiunto e infranto un vetro sfiorando un viaggiatore, rimasto fortunatamente illeso. E' stata subito avvertita la polizia ferroviaria, diretta da Davide Zaccone, che ha gia' ricevuto altre segnalazioni su episodi identici nei giorni scorsi. Il fenomeno va avanti da circa un mese e si stanno cercando i responsabili, o il responsabile, con servizi mirati.