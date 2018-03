CONSIGLIO REGIONALE SU OMBRINA, POWERCROP E PUNTI NASCITA

ABRUZZO. Giovedì 9 aprile alle ore 11:00 è in programma una seduta straordinaria del Consiglio regionale che all’ordine del giorno vedrà solo ed esclusivamente punti promossi dall’opposizione e in particolare da Forza Italia. Si tratta di argomenti estremamente importanti per il presente e il futuro della nostra regione sulle quali è nostro dovere di amministratori soffermarsi con la massima attenzione.

«la prima questione sulla quale abbiamo chiesto una discussione franca – spiega una nota del gruppo di Forza Italia - riguarda il progetto Ombrina che ci vede assolutamente contrari. Per questo chiediamo al Presidente D’Alfonso di impegnarsi seriamente, facendosi rappresentante di tutte le istanze che giungono dal territorio, andando a Roma e in tutte le sedi opportune per impedire che venga realizzato questo scempio sul nostro mare. Una seconda e doverosa riflessione con la quale vogliamo sollecitare la discussione in Aula, riguarda un altro progetto da ostacolare in tutti i modi: l’inceneritore a biomasse Powercrop di Avezzano. Il terzo punto all’ordine del giorno prevede l’analisi della nostra risoluzione, ed eventuali altre, avente ad oggetto la chiusura dei Punti nascite che chiaramente ci vede sempre impegnati in prima linea».